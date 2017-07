Breves

1ªs eleições multirraciais - Mandela Presidente

27 Abril 2016 09:13

27 de Abril de 1994 - A África do Sul vira duma vez por todas a página do "apartheid" e elege presidente o ícone máximo a nível mundial: Nelson Mandela.

Nesse dia, há 22 anos, o mundo assistia ao fim do "apartheid e via o triunfo da democracia, representada pelas longas filas de votantes de todas as raças.