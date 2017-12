Breves

Cidade de São Filipe acolhe a 1ª edição do Programa Startup Weekend

01 Dezembro 2017 00:00

Arranca, esta sexta-feira,01, prologando-se até o dia 03, no Centro de Emprego e Formação Profissional do Fogo/Brava (CEFP) - São Filipe, a 1ª edição do Programa Startup Weekend. A iniciativa de caris económcio é dedicada ao desenvolvimento de novas ideias durante 54 horas seguidas, onde os participantes poderão vivenciar uma experiência educativa para empreendedores de todas as áreas de atividade.

Conforme a organização, o startup Weekend consiste num fim de semana centrado em torno da inovação, ação e educação, onde os participantes são encorajados a ter boas ideias, a validá-las e a construir o seu modelo de negócio, com o apoio de mentores com experiência em diversas áreas.

Para o governo, objetivo é promover o empreendedorismo local, proporcionando, durante um fim de semana, um ambiente favorável à criação de novos negócios.

O evento arranca com a apresentação de ideias gerais. Estas serão desenvolvidas durante o fim de semana,criando um protótipo, que no domingo a noite, será apresentado para um painel de jurados que escolherão as ideias mais inovadores e viáveis. «Trata-se de uma ocasião ideal para quem procura comentários sobre uma ideia, um co-fundador, aprender novos conhecimentos e habilidades, ou apenas uma equipa para ajudar a executar o projeto», avança o governo, assegurando que o Startup Weekend Fogo é um movimento que contribuirá para o desenvolvimento da economia local e fará a diferença, inspirando milhares de jovens a seguirem os seus sonhos.